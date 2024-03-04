موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة .. تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، ليست جديدة، وموجودة في العديد من الدول الكبرى.

أضاف محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الاتفاق على كافة التفاصيل من حيث المطارات التي سيتم طرحها، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية في المشروعات المطروحة، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض وستعلن الحكومة كافة المعلومات في الوقت المناسب مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة.

تابع المستشار محمد الحمصاني: الاستثمارات والطروحات من هذا النوع تتم وفق ضوابط وشروط خاصة، ومن الوارد أن تكون الشركات المقدمة للعروض؛ دولية أو محلية، وفي تلك المشروعات الكبرى يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية.

أردف الحمصاني، أن الهدف من هذه المشروعات الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين وزيادة الخدمات، وأن جزء أساسي من الاستفادة من هذا الطرح هو تدفق قطاع السياحة.

اختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء: كافة العاملين في المطارات؛ حقوقهم محفوظة، ولن يتم المساس بهم وبحقوقهم، ونهدف إلى رفع كفاءة الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المطارات.

