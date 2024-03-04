الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن طرح المطارات لإدارة وتشغيل القطاع الخاص

كافة العاملين في المطارات حقوقهم محفوظة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح المطارات لإدارة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ حاليا خطوات مهمة في هذا السياق.

أضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن سيتم اختيار افضل العروض، وستعلن الحكومة كل معلومة في حينها، متابعا أن اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات.

تابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هدفنا من هذا المشروع زيادة التدفقات السياحية، لافتا إلى أن لن يكون هناك أي مساس بأي العاملين في المطارات، وسيتم رفع كافة المطارات.

أكمل المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، انه كافة العاملين في المطارات حقوقهم محفوظة ولم يمس احد منهم.