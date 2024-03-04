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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: المطارات تُمثل وجهة مصر.. وسندرس العروض المقدمة لإدارتها وتشغيلها من القطاع الخاص

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات من شركات القطاع الخاص.

وقال الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي أن المطارات مرفق هام للدولة المصرية، وتمثل وجهة لمصر، فهي أول مكان يعكس رؤية السائح لمصر، لذلك كان هناك حرصا على زيادة كفاءة التشغيل وزيادة الخدمات المقدمة.

وأشار الحمصاني إلى أن اجتماع اليوم تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة؛ لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح.

وأشار إلى أنه تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.

وأكد أن الأمر ليس عشوائيا، بل سيتم وفقا لضوابط؛ ليتفق مع المصلحة الوطنية، من خلال إجراء دراسة حول هذا الأمر المرتبط بإدارة وتشغيل المطارات، وليس بيعها، مؤكدا أن العروض سينظر لها بطبيعة الحال.

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الإعلامية قصواء الخلالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الطيران المدني القطاع الخاص المتحدث باسم مجلس الوزراء برنامج في المساء مع قصواء دكتور مصطفى مدبولي

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