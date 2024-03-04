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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

الضغط المنخفض
الضغط المنخفض

يعد مرضى الضغط المنخفض من أكثر الأشخاص الذين يعانون من متاعب عديدة في الصيام لذا يجب أن يتناولوا نظام غذائي صحى مناسب لهم في ساعات الصيام.

تساعدك بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي على استعادة مستويات ضغط الدم الطبيعية.

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إليك 6 أطعمة صحية ينصح بها موقع تايمز اوف انديا لعلاج انخفاض الضغط  أثناء شهر رمضان:

1. الماء: شرب الماء بانتظام ضروري للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف، الذي يمكن أن يسبب انخفاض الضغط  وتأكد من شرب 8 أكواب من الماء يومياً على الأقل.

2. الجزر: غني بفيتامين A الذي يساعد على تنظيم الضغط وتناول الجزر النيء أو المطبوخ أو عصير الجزر الطازج.

3. العرقسوس: عشب طبيعي يساعد على رفع الضغط  بشكل طبيعي ويمكنك شرب شاي العرقسوس أو مضغ عرق السوس.

4. السبانخ: غنية بالحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى الجسم، مما يساعد على رفع ضغط الدم وتناول السبانخ المطبوخة أو المسلوقة أو أضفها إلى العصائر.

5. الموز: غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم و تناول الموز الطازج أو أضفه إلى العصائر أو الحلويات الصحية.

6. الزبيب: غني بالحديد والبوتاسيوم، وكلاهما يساعد على رفع ضغط الدم وتناول حفنة من الزبيب كوجبة خفيفة أو أضفه إلى الحبوب أو العصائر.

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