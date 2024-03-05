شعبة السيارات: ظاهرة الأوفر برايس انتهت من الأسواق

كشف عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن تأثير انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي على سوق السيارات وأسعار السيارات.

وقال عبد السلام عبد الجواد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة" الأولى الفضائية"،: "حجم السيارات المعروضة من السيارات خلال الفترة الماضية كان قليلا".

وأضاف عبد السلام عبد الجواد: "الأوفر برايس انخفض بالكامل في السوق، وظاهرة الأوفر برايس انتهت من السوق حاليا".

وتابع عبد السلام عبد الجواد: "ما زال عدد السيارات في المعارض قليل وليس كثيرا، وبالتالي نأمل أن تشهد حركة استيراد السيارات رواجا؛ بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السيارات".

وأكمل عبد السلام عبد الجواد: "الحكومة ستفتح اعتمادات مستندية لمصانع السيارات والوكلاء؛ من أجل استيراد السيارات".