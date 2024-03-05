الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة وزارة الزراعة بسوهاج| صور

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بـ4 سيارات إطفاء و3 ماكينات نقالي؛ من أجل إخماد نيران الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل بمخلفات أشجار على ضفاف النيل أمام سور مزرعة وزارة الزراعة للموالح، وذلك دون وقوع مصابين بناحية جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، وذلك بعد أن تطاير الشرر إلى داخل مزرعة وزارة الزراعة بذات الناحية، دون إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة للموالح دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص؛ تبين نشوب حريق بكمية من مخلفات الأخشاب وأوراق أشجار مزرعة وزارة الزراعة للموالح، الموضوعة على ضفاف النيل، أمام سور المزرعة، حيث تطاير منه شرر داخل المزرعة أدى إلى نشوب حريق جزئي بأوراق أسفل الأشجار دون حدوث تلفيات داخل المزراعة.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و3 ماكينات نقالي، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين أن سبب الحريق، مصدر حراري غير معلوم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.