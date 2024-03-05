مدير أمن سوهاج ينتقل لمزرعة وزارة الزراعة بـ"شندويل" للوقوف على أسباب الحريق.. شاهد

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى مزرعة وزارة الزراعة للموالح دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، والتي شهدت منذ قليل نشوب حريق هائل بمخلفات أشجار على ضفاف النيل أمام سور المزرعة؛ ما أدى إلى تطاير الشرر داخل مزرعة وزارة الزراعة بذات الناحية واشتعال النيران بداخلها، دون إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة للموالح دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بكمية من مخلفات الاخشاب واوراق اشجار مزرعة وزارة الزراعة للموالح الموضوعة على ضفاف النيل أمام سور المزرعة، حيث تطاير منه شرر داخل المزرعة أدى إلى نشوب حريق جزئي بأوراق أسفل الاشجار دون حدوث تلفيات داخل المزراعة.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و3 ماكينات نقالى وتمت السيطرة على الحريق واخماد نيران، وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري غير معلوم، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.