محافظ سوهاج يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، السفيرة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية هيرو مصطفى جارج، وذلك خلال زيارتها لمحافظة سوهاج، والتي تتضمن لقاء السيد المحافظ، وزيارة عدد من المواقع الأثرية بسوهاج، بحضور اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء وحدة التعاون الدولي بالمحافظة.

ورحب "الفقي" بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، متمنيا لهم زيارة سعيدة، والاستمتاع بالمقومات الأثرية لمحافظة سوهاج، وناقش المحافظ والسفيرة خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، وأبرز المشروعات الممولة من الجانب الامريكي بسوهاج.

محافظة سوهاج

كما استعرض محافظ سوهاج جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سوهاج في مختلف القطاعات.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بلقاء المحافظ، وزيارتها لمحافظة سوهاج التي تتميز بتراث ثقافي ومتنوع، مؤكدة على تطلعها لزيارة أغلب المواقع الأثرية المتميزة بسوهاج.