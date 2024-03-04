بعد افتتاحه | رئيس جامعة سوهاج : مركز ذوي الهمم يخدم 285 طالبا

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن مركز خدمة طلاب ذوي الهمم بجامعة سوهاج الذي افتتح أمس من المراكز المتقدمة في جامعات مصر، موضحا أن افتتاح المركز يأتي تحقيقا لأهداف الدولة المصرية في خدمة ذوي الهمم، وهو ما ظهر في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يدل على مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة من الطلبة المتميزين الذين يمتلكون عزيمة وإرادة لتحدي الصعاب.



وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مركز طلاب ذوي الهمم يخدم 285 طالبا من ذوي الدمج وأصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.



وتابع النعماني، أن المركز يقوم بتدريب هؤلاء الطلاب المتميزين، بالإضافة إلى مساعدتهم على الحركة وتنمية التواصل الاجتماعي لهم من خلال تواجدهم في الجامعة ولتحقيق الراحة النفسية وزيادة الإنتاجية وبإحساسهم بالاندماج مع مختلف الطلاب الآخرين بهدف نشر ثقافة الدمج.