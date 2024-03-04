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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد افتتاحه | رئيس جامعة سوهاج : مركز ذوي الهمم يخدم 285 طالبا

الدكتور حسان النعماني،
الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن مركز خدمة طلاب ذوي الهمم بجامعة سوهاج الذي افتتح أمس من المراكز المتقدمة في جامعات مصر، موضحا أن  افتتاح المركز يأتي تحقيقا لأهداف الدولة المصرية في خدمة ذوي الهمم، وهو ما ظهر في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يدل على مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة من الطلبة المتميزين الذين يمتلكون عزيمة وإرادة لتحدي الصعاب.


وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مركز طلاب ذوي الهمم يخدم 285 طالبا من ذوي الدمج  وأصحاب الإعاقات البصرية  والسمعية والحركية.


وتابع النعماني، أن المركز يقوم بتدريب هؤلاء الطلاب المتميزين، بالإضافة  إلى مساعدتهم على الحركة وتنمية التواصل الاجتماعي لهم من خلال تواجدهم في الجامعة ولتحقيق الراحة النفسية وزيادة الإنتاجية وبإحساسهم بالاندماج مع مختلف الطلاب الآخرين بهدف نشر ثقافة الدمج.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج ذوى الهمم طلاب ذوي الهمم

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