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رئيس التحرير
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محافظات

جامعة سوهاج تحصد 12 مركزًا بمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا.. اتحضر للأخضر

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بـ ١٢ مركز بمجالات بالمرحلة الثانية بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا.. إتحضر للأخضر"، والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستهدفت 20 جامعة من الجامعات المصرية، واستضافتها جامعة أسيوط.

وأوضح "النعماني" أن المسابقة هدفت إلى تنمية الوعي الصحي لمنسوبي الجامعات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتسليط الضوء على أزمة المناخ وتلوث البيئة.

كما تناولت بحث طرق تجنب الممارسات الخاطئة للحد من التدهور في تلوث البيئة حفاظا على الأجيال القادمة، ولتعزيز صحة المجتمعات وصولاً إلى مجتمعات مستدامة وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

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وأشاد بمستوى طلاب الجامعة  المشاركين بالمسابقة  وحصدهم المركز الاول في  عدد من المجالات البحثية، ففي مجال المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، فازت الطالبة نورهان حمدان حمدان بالمركز الأول ببحث بعنوان "الأهمية البيئية والاقتصادية للاستثمار".

كما فاز بالمركز الأول في مجال الفيديو التوعوي الطالب أحمد أشرف عثمان بفيديو بعنوان "التنمية المستدامة"، إلى جانب فوز الطالب معتز السيد يوسف كلية التربية الرياضية بالمركز الأول في مسابقة المعلومات البيئية وسرعة البديهة.

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكداً على أن الجامعة تحرص علي مشاركة الطلاب في كافة الفاعليات والمسابقات التي ما من شأنها تنمي وعيهم بتحديات وقضايا الكوكب لإيجاد الحلول المناسبة.

والكشف عن مواهبهم وقدراتهم وتنميتها، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية شملت توزيع 1000 دراجة هوائية، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات.

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وشارك بالماراثون ٣٠٠ متسابق ومتسابقة، وبلغت مسافة الماراثون ٣ كيلو متر، حيث حصدت الجامعة، ٧ مراكز بالماراثون.

وأوضح صبري محمد مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة  انه في مسابقة الأبحاث فاز بالمركز الثالث الطالب عبد الرحمن صفوت محمود ببحث بعنوان "المحميات الطبيعية ثروة مصر الطبيعية"، وفي مجال التنمية المستدامه وفرص العمل الخضراء فازت بالمركز الثالث الطالبه شهد السيد محمد وبحثها بعنوان "دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة".

وفي مجال التغيرات المناخيه وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية حصدت الطالبة صفاء قبيصي خلف الله المركز الثالث ببحث الوعي الاجتماعي والتغيرات المناخية.

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