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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"شون جونز" يوجه رسالة لمساهمي إنجاز مركز خدمة ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج

صدى البلد

قال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بجامعة سوهاج، عما دؤوب يستحق التقدير والاحترام؛ لما له من اهدافًا سامية لمستقبل أفضل للطلاب ذوي الإعاقة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في انجاز هذا العمل، متمنيًا إنشاء العديد من المراكز في كافة ربوع الدولة المصرية لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأعربت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بإفتتاح هذا المركز بجامعة سوهاج هذا الصرح التعليمي العملاق بجنوب الصعبد، موضحه تم إختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن الخمس عشر جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها بالتعاون مع هيئة الإيميدست.

وأكد الدكتور طارق ذكي على أن افتتاح هذا المركز؛ يأتي تعزيزاً لجهود الجامعة لدمجهم وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبي كافة احتياجاتهم، وتيسير سبل الإتاحة لهم، وتعظيم الإستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.

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وذلك إلى جانب انخراطهم بمختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة، مضيفاً انه عقب الافتتاح أجري الدكتور حسان النعماني وكوينسي ديرمودي جولة تفقدية بالمركز التقوا خلالها بعدد من طلاب الدمج وأسرهم وتم التقاط الصور التذكارية معهم.

جاء ذلك عقب افتتاح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لمركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، يوم أمس، حيث جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي، وتفعيلاً ليروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة «امديست» الأمريكية، لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الإعاقة.

بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية أمديست، الدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج الدكتور طارق زكي مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج من مختلف الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني أن الاهتمام بالطلاب ذوي الاعاقة يعد من أولويات الدولة المصرية، وهذا يظهر جلياً في احتفالات قادرون باختلاف والتي تدل علي مدي حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بهذه الفئة وايمانه بقدراتهم ومواهبهم، وسعيه الدائم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مؤكداً علي ان الجامعة تزخر بعدد من المواهب الطلابية من طلاب قادرون بإختلاف والمميزين والموهوبين في العديد من المجالات.

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