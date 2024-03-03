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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع معهد تكتولوجيا المعلومات لصقل مهارات الطلاب

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكتولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة وعرض الخطط و البرامج التدربية المقدمة للطلاب.

ومتابعة مايقدمه مركز إبداع مصر الرقمية الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة،  وبحضور كلا ًمن الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمهندس أحمد صلاح مدير المركز، وذلك بمكتبه بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية البرامج التدريبية التي يتم تقديمها بالتعاون بين الجامعة والمعهد والتي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب التكنولوجية.

وتساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل، بهدف إعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وقال "النعماني" انه تم خلال الزيارة استعراض أهم المبادرات المقدمة من المعهد، وحصاد المركز خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة كيفية زيادة مشاركة طلاب الجامعة من الكليات المختلفة، وخاصة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم في المبادرات التي يقدمها المركز والتي  تؤهلهم  لسوق العمل التنافسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمد حشمت أن مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة  يسعى إلى توفير الخدمات التدريبية لطلاب وخريجي الجامعة، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وزيادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال في التغلب على التحديات.

والاستفادة من الفرص الجديدة، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الطموحة والفاعلة من خلاله ، موضحاً أن المركز يعمل على تقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة.

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