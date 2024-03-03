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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط طالبة من شرفة منزلها بالطابق الرابع في سوهاج.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سقطت طالبة في منتصف العقد الثاني من العُمر، من شرفة منزل أسرتها بالطابق الرابع دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ ما نتج عنه إصابتها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده سقوط طالبة من شرفة منزل أسرتها بالطابق الرابع دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعوة (نورهان ر.ا.م، 16 سنة، طالبة، وتقيم دائرة القسم)، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، وبسؤال والدتها المدعوة (هند م.ع، 39 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بشرفة المنزل بالطابق الرابع إختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى إلى إصابتها المنوه عنها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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