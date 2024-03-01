بعد وفاة ثالثهما .. حبس عاملين ينقبان عن الآثار في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عاملين أحدهما في منتصف الثلاثينيات من العُمر والآخر أربعيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطهما أثناء حفرهما؛ بحثًا وتنقيبًا عن الآثار، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة عامل في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر إصابته بحالة اختناق، أثناء حفره بصحبة شخصين آخرين؛ من أجل البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانتهاء حياة شاب عشريني انهارت عليه حفرة داخل منزل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع شاب عشريني انهارت عليه حفره، أثناء محاولته بصحبة شخصين اخرين، بمتابعة أعمال الحفر؛ بحثًا وتنقيبًا عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط الشخصين الآخرين حتى الانتهاء من التحقيقات بالقضية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، حتى بيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.