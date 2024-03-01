عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة ثالثهما .. حبس عاملين ينقبان عن الآثار في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عاملين أحدهما في منتصف الثلاثينيات من العُمر والآخر أربعيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطهما أثناء حفرهما؛ بحثًا وتنقيبًا عن الآثار، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة عامل في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر إصابته بحالة اختناق، أثناء حفره بصحبة شخصين آخرين؛ من أجل البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

عاد داخل نعش.. تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بالسعودية في سوهاج.. صور

تجديد حبس شاب أنهى حياة والدته في سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانتهاء حياة شاب عشريني انهارت عليه حفرة داخل منزل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع شاب عشريني انهارت عليه حفره، أثناء محاولته بصحبة شخصين اخرين، بمتابعة أعمال الحفر؛ بحثًا وتنقيبًا عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط الشخصين الآخرين حتى الانتهاء من التحقيقات بالقضية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، حتى بيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس التنقيب عن الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

انتحـ.ار الطالبة نيرة صلاح| إنهاء فحص موقف 7 أشخاص لعرضهم على النيابة

حماس : الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 رهائن في غزة

موضوعات متعلقة

تجديد حبس شاب أنهى حياة والدته في سوهاج

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف مياه في الفضاء .. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء طالبة جامعة العريش.. فيديو

شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

أنا بخزن بس| اعترافات تفصيلية لسيدة المخدرات بالمطرية وعين شمس

مصطفى بكري ناعيا حلمى بكر: أحد أعمدة الموسيقى في العصر الحديث

حسين الشحات يسجل الهدف الأول في مرمى يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

دراما رمضان 2024| watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل «صيد العقارب»

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ