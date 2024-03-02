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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لجنة متخصصة تزور جامعة سوهاج لإعادة اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع لجنة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمراجعة المتطلبات اللازمة لإعادة اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وحضر المقابلة كلاً من  الدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي فى مجال التعليم العالي، لذلك تسعى الجامعة بكل امكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها وميكنة الاختبارات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الجامعة من أوائل الجامعات التي سعت لتطبيق التحول الرقمي، مقدماً شكره للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات علي جهوده المبذولة في هذا الشأن.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد حشمت أن اللجنة التقت بعدد من المتدربين الذين أدوا الاختبارات بالمركز، حيث تم خلاله استطلاع اراء عدد من الفئات المستهدفة من برامج شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC.

ولفت إلى أن اللجنة اطلعت ايضاً على جميع الملفات المتعلقة بالتدريب والاختبارات بالمركز واللوائح المنظمة للعمل به، وتفقدت المعامل المعتمدة ومتابعة سير الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى التأكد من تجهيز البنية التحتية للمركز.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور محمد أبو الحسن مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وفريق العمل بالمركز،  المهندس  أشرف مصطفى نجيب، عمرو يس، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد عطية من أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

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