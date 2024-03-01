انتهاء حياة طفلة بـ قرص طبي مجهول في سوهاج

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر؛ متأثرة بإصابتها بتسمم عقب تناولها قرص طبي مجهول بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة تناولت قرص طبي مجهول داخل منزل أسرتها، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة الطفلة (فيروز م.ف.ع، 3 سنوات، وتقيم دائرة المركز)، وأفاد والدها المدعو (محمود ف.ع.ب، 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص طبي عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.