عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة طفلة بـ قرص طبي مجهول في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر؛ متأثرة بإصابتها بتسمم عقب تناولها قرص طبي مجهول بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة تناولت قرص طبي مجهول داخل منزل أسرتها، دائرة المركز.

سوهاج .. انتهاء حياة عشريني أثناء التنقيب عن الآثار وضبط شركاء الجريمة

عاد داخل نعش.. تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بالسعودية في سوهاج.. صور

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة الطفلة (فيروز م.ف.ع، 3 سنوات، وتقيم دائرة المركز)، وأفاد والدها المدعو (محمود ف.ع.ب، 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص طبي عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قرص طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

انتحـ.ار الطالبة نيرة صلاح| إنهاء فحص موقف 7 أشخاص لعرضهم على النيابة

حماس : الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 رهائن في غزة

موضوعات متعلقة

مزارع يشرع في قت.ل أربعيني في سوهاج.. والسبب صادم

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف مياه في الفضاء .. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء طالبة جامعة العريش.. فيديو

شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

أنا بخزن بس| اعترافات تفصيلية لسيدة المخدرات بالمطرية وعين شمس

مصطفى بكري ناعيا حلمى بكر: أحد أعمدة الموسيقى في العصر الحديث

حسين الشحات يسجل الهدف الأول في مرمى يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

دراما رمضان 2024| watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل «صيد العقارب»

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ