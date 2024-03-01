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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سوهاج .. انتهاء حياة عشريني أثناء التنقيب عن الآثار وضبط شركاء الجريمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة عامل في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر إصابته بحالة اختناق، أثناء حفره بصحبة شخصين آخرين؛ من أجل البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانتهاء حياة شاب عشريني انهارت عليه حفرة داخل منزل دائرة القسم.

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بالإنتقال والفحص تبين مصرع شاب عشريني انهارت عليه حفره، أثناء محاولته بصحبة شخصين اخرين، بمتابعة أعمال الحفر؛ بحثًا وتنقيبًا عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط الشخصين الآخرين حتى الانتهاء من التحقيقات بالقضية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، حتى بيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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