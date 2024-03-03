عاملان بمطار سوهاج يعثران على مبالغ مالية باهظة في صالة الركاب

قام الطيار أحمد الزهوي مدير مطار سوهاج الدولى بتكريم إثنين من العاملين بالمطار ومنحهم شهادة تقدير ، وذلك تقديرا لأمانتهم بعد عثور العامل محمد عبد الغفار على مبلغ مالي ضخم فى صالة الاجراءات، وقام بتسليم المبلغ لإدارة المطار.

وأيضا عثر العامل إسماعيل أبوزيد علي مبلغ مالي وهاتف محمول وقام بتسليمة لصاحبة الذى عبر عن بالغ سعادتة بأمانة العامل.

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بسلوك هذين العاملين والذي يظهر أمانتهم وحسن خلقهم .

كما أعرب اللواء أحمد منصور، عن سعادتة لإنتشار مثل هذة السمات الإيجابية في المطارات المصرية ، حيث لم تكن المرة الأولي التي يظهر فيها هذا السلوك من العاملين .