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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. نشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة بـ"جزيرة شندويل" في سوهاج

صدى البلد

نشب حريق هائل بمخلفات أشجار على ضفاف النيل أمام سور مزرعة وزارة الزراعة للموالح، دون مصابين بناحية جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، وتطاير الشرر إلى داخل مزرعة وزارة الزراعة بذات الناحية، دون إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة للموالح دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بكمية من مخلفات الاخشاب واوراق اشجار مزرعة وزارة الزراعة للموالح الموضوعة على ضفاف النيل أمام سور المزرعة، حيث تطاير منه شرر داخل المزرعة أدى إلى نشوب حريق جزئي بأوراق أسفل الاشجار دون حدوث تلفيات داخل المزراعة.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و3 ماكينات نقالى وتمت السيطرة على الحريق واخماد نيران، وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري غير معلوم، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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