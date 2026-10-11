السفارة الأمريكية ببيروت: الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة تعزز الثقة وتفتح آفاقاً للاستثمار

توجّهت السفارة الأمريكية في بيروت بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، على قيادتهما وجهودهما الرامية إلى تحقيق حلم لبناني طال انتظاره، يتمثل في تسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت السفارة، في بيان، أن هذه الخطوة المهمة تعزز الثقة بين البلدين، وتعكس الثقة بمستقبل لبنان، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية المباشرة من شأنها تقريب المسافات بين العائلات، وتوطيد الروابط مع الجالية اللبنانية الأميركية، فضلاً عن تسهيل استكشاف الشركات الأميركية للفرص المتاحة والاستثمار في لبنان.

وأكدت السفارة تطلعها إلى العمل مع الشركاء اللبنانيين لتحويل هذه الفرصة إلى واقع يعود بالفائدة على شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق مزيد من الازدهار للبنان.