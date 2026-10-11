القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدات نوفوترويتسكوي وبتروفسكوي في دونيتسك وريزنيكوفو وكوبينو في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "نتيجة للأعمال النشطة لقوات مجموعة الشمال الروسية، تم تحرير بلدتي ريزنيكوفو وكوبينو في مقاطعة خاركوف، داخل حلقة الحصار، وقامت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدتي نوفوترويتسكوي وبتروفسكوي في دونيتسك" .

وأضافت أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الحصار خلال النهار بلغت أكثر من 65 فردًا عسكريًا وتدمير معدات عسكرية عدة، كما فقدت أكثر من 270 جنديًا و10 مركبات ومحطة استطلاع رادار في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشمال.

وأشار ت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجّهتين و 909 طائرات مسيرة، كما واصلت قوات مجموعة الشرق التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.

تابعت أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك وبلغت خسائر العدو نحو 160 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، على خطوط ومواقع إستراتيجية، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 200 عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، ومحطة للحرب الإلكترونية".

وأكدت الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 منطقة.