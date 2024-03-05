تصادم سيارتي نقل على طريق الموت بسوهاج.. وإصابة خمسيني

أصيب سائق في منتصف العقد الخامس من العمر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل بأخرى من الخلف، بطريق فرعي دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة سائق في حادث تصادم بطريق فرعي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو 'السيد م.ع.م' 52 سنة، سائق، ويقيم بمركز طهطا، اصطدم بسيارة نقل من الخلف قيادة المدعو 'احمد ا.ف' 44 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الثانية، وأفاد قائد السيارة الأولى بمضمون ما سبق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.