عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم سيارتي نقل على طريق الموت بسوهاج.. وإصابة خمسيني

صدى البلد

أصيب سائق في منتصف العقد الخامس من العمر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل بأخرى من الخلف، بطريق فرعي دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة سائق في حادث تصادم بطريق فرعي دائرة المركز.

مدير أمن سوهاج ينتقل لمزرعة وزارة الزراعة بـ"شندويل" للوقوف على أسباب الحريق.. شاهد

بالصور.. نشوب حريق هائل بمزرعة وزارة الزراعة بـ"جزيرة شندويل" في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو 'السيد م.ع.م' 52 سنة، سائق، ويقيم بمركز طهطا، اصطدم بسيارة نقل من الخلف قيادة المدعو 'احمد ا.ف' 44 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الثانية، وأفاد قائد السيارة الأولى بمضمون ما سبق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام سيارة نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الشرقية للدخان حسمت الأمر.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

صالح جمعة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نفط البصرة بالدوري العراقي

موضوعات متعلقة

بعد افتتاحه | رئيس جامعة سوهاج : مركز ذوي الهمم يخدم 285 طالبا

ترشيحاتنا

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

تسوبيل: أتمنى نجاح تجربة حسام حسن مع منتخب مصر

«يا ويله اللي هيعترض».. إبراهيم فايق يتحدث عن حكم مباراة نهائي كأس مصر

مفاجأة.. نجم الترجي التونسي يوقع للنادى الأهلي

معاشات "تكافل وكرامة" بزيادة 15%.. بدء الصرف منتصف مارس لـ22 مليون مواطن

ليست تقنية.. 5 مهارات لا بد من اكتسابها في عصر الذكاء الاصطناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائن فضائي أم إنسان.. مومياء غامضة تثير حالة من الجدل|صور

بالصفع والضرب.. شجار عنيف بين زوجين داخل محكمة الأسرة بالهند| ما السبب؟

إطلالة جريئة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ