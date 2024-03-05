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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشكل جديد.. طريقة عمل فريك بالشاميل

طريقة عمل فريك بالشاميل
طريقة عمل فريك بالشاميل

الفريك هو نوع من الحبوب المصنوعة من القمح الكامل المكسر والمحمص، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، إليك طريقة عمل فريك بالشاميل للشيف أماني عز.

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المكونات لعمل فريك بالشاميل

1 كوب من الفريك المطحون
4 أكواب من الماء
2 ملعقة كبيرة من الزبدة
2 ملعقة كبيرة من الدقيق
2 كوب من الحليب
ملح وفلفل حسب الذوق
ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم (اختياري)

طريقة عمل فريك بالشاميل

في وعاء كبير، اغسلي الفريك المطحون جيدًا تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء شفافًا.


في وعاء آخر، قومي بغلي الماء. ثم أضيفي الفريك المغسول إلى الماء المغلي واتركيه يغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج تمامًا. قمي بتصفية الفريك واحتفظي بالماء.


في قدر كبير، قومي بذوبان الزبدة على نار متوسطة. أضيفي الدقيق وقلبيه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبيًا باهتًا.


أضيفي الحليب تدريجيًا إلى القدر واستمري في التحريك حتى يتكون صلصة سميكة ومتجانسة.
أضيفي الماء الذي تم تصفيته من الفريك إلى الصلصة واستمري في التحريك حتى يتمازج المزيج ويصبح قوامه مثل الشاميل.


أضيفي الفريك المطهو إلى الشاميل وقلبيهما معًا حتى يتجانسان.
قدمي الفريك بالشاميل ساخنًا، وقد تزينيه بالبقدونس المفروم إذا رغبت.
يُمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو كجانب للوجبات الرئيسية.

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