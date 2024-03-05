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رئيس التحرير
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طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

طفلة بريطانية تولد
طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب

ولدت طفلة بريطانية بلا عيون بسبب إصابتها بحالة نادرة أثناء مكوثها في رحم والدتها. وقال والدا الطفلة (عمرها عام واحد) أن طفلتهما "غيرت حياتنا نحو الأفضل" وساعدتهما على "تقدير الحياة".

وقال لورا وجون دافي موس، من مدينة يورك البريطانية، أن ابنتهما (مارجوت) تعاني من حالة نادرة تسمى فقدان المقلة الثنائية (bilateral anophthalmia)، مما يعني أن عينيها وأعصابها البصرية لم تتطور أبدًا داخل الرحم، وفقًا لوكالة أنباء PA.

ولادة مأساوية

أكد والدا الطفل أنهما لم يلحظا مشكلة ابنتهما في البداية لأن ولادتها كانت "مأساوية إلى حد ما" حيث تعرضت الأم للمخاض في منزلها ولم تجد مكانًا بالمستشفى لاستقبالها لأن جناح الولادة الخاص بها كان ممتلئًا. لكن الأم استقبلت بعد ذلك سيارة إسعاف ونقلتها إلى مستشفى أخرى.

أوضح الوالدان أنهم بعد عدة ساعات من الولادة بدأوا في ملاحظة أن أمرًا ما غير طبيعي في وجه ابنتهما حيث أن جفونها كانت منغلقة ولا تفتح أبدًا، حتى أن سلسلة من أطباء الأطفال حاولوا فتح عينيها بمشابك معدنية صغيرة ولم ينجحوا.

تم إحالة الطفلة بعد ذلك إلى طبيب عيون متخصص في طب الأطفال، ولم يتم تشخيص إصابة مارجوت بفقدان المقلة الثنائية إلا بعد أن بلغت أربعة أيام من عمرها.

أشارت الأم إلى أن استقبالها للخبر كان مؤلمًا للغاية "فالوضع برمته يبدو وكأنه صدمة" أما الآن فهي سعيدة للغاية بابنتها "فالطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أصف بها مارجو هي أنها جميلة من الداخل والخارج".

طفلة بريطانية بلا عيون حالة نادر طفلة بريطانية بلا عيون فقدان المقلة الثنائية

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