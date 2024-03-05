تأجيل دعوى إلغاء القرارات المتعلقة بكورونا بمصلحة السجون

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من ليلى مصطفى إسماعيل سويف، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إلغاء كافة القيود المتعلقة بكرونا فى زيارات السجون والعودة للقواعد العادية المنصوص عليها بقانون السجون ولائحة السجون مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكين الطاعنه من زيارة نجلهاعلاء احمد سيف والمحكوم عليه بالحبس لمده خمس سنوات لمده ساعة كل ١٥ يوم بمركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون لجلسة ١٠ يونيو المقبل.



اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٢٠٢٦٣ وزير الداخلية بصفته، ومساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية ، ومأمور مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون.