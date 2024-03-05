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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام فعاليات المؤتمر الصحفي للملاكمين المشاركين في مباراة الفوضى القاضية بالرياض

الفوضة القاضية
الفوضة القاضية

اختتمت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، تنظيم أول مؤتمر صحفي الخاص بحدث الملاكمة الضخم الذي سيقام في بلادها تحت اسم "الفوضي القاضية" الذي سيجمع بين بعض افضل ملاكمو العالم الجمعة القادمة وبالتحديد مباراة الوزن الثقيل المرتقبة بين بطل العالم السابق انثوني جوشوا وبطل العالم للفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو. 

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أقيم المؤتمر الصحفي في مدينة بوليفارد ولرد بالعاصمة السعودية الرياض وتحت تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودية تحت عنوان "الوصول العظيم"، حيث استقبل الاعلاميون الملاكمين المشاركين بالحدث.

قال البريطاني أنتوني جوشوا، إنه يريد تحقيق فوز حاسم بالضربة القاضية على فرنسيس نغانو، في نزالهما. وفاز جوشوا، الذي فقَد أحزمة الوزن الثقيل للرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية للملاكمة، أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، عام 2021، بمعاركه الثلاث الأخيرة، ويتطلع الملاكم البريطاني (34 عاماً) إلى إعادة ترسيخ نفسه منافساً بارزاً في الوزن الثقيل.

وأضاف جوشوا، في المؤتمر الصحفي: «أعتقد أنني قادر على هزيمته بالضربة القاضية». 

وتابع: «بالتأكيد، أودّ الفوز عليه بالضربة القاضية وتحقيق انتصار حاسم، أشعر بأنني قوي جسدياً وبحالة جيدة، قوي بما يكفي لإنجاز المهمة، وذهنياً أنا في وضع يمكّنني من القتال. أتطلع إلى هذا التحدي».


من جانبه، شوق الكاميروني نغانو الجماهير واكد انه سيأتي بمستوي مختلف تمام لهذا النزال مؤكدا انهم سيرون لاعب اكثر اكتمالا من مباراة فيوري.

وأعرب نغانو عن سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية هذا العام معلنا انه لم يكن يتوقع ان يتواجد في المملكة لخوض نزاله الثاني بهذه السرعة وكشف ان معسكر تدريبه بالكامل اقيم بالرياض.

وأعرب منظم أحداث الملاكمة العالمي فرانك وارن عن تنظيمه للحدث الثالث هذا العام وشكر المملكة علي توفيرها الدعم الكامل للعبة الملاكمة. 

وعن توقعاته للنزال قال وارن: "من الصعب توقع النتيجة ولكني اظن ان الملاكمين سيبداه بداية قوية ومن سيضرب الضربه الاقوي الاولي هو الارجح ان يقود المباراة". 

وأضاف وارن أن جوشوا يختلف كثيرا عن فيورا وأنه سيكون نزالا شرسا للغاية، حيث ان الملاكمان يتمتعان بقوة كبيرة.

السعودية الملاكمة القاضية

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