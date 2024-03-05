حماس: ننتظر رد إسرائيل على مقترحاتنا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قال باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، إن حماس تنتظر رد إسرائيل والولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار المحتمل واتفاق تبادل الأسرى.

وأضاف نعيم وفقا لتصريحاته لقناة الشرق الأخبارية، أن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة وإسرائيل، وحان دورهما لاتخاذ خطوة نحو اتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب نعيم، فإن ممثلي حماس سيبقون في القاهرة لمدة يوم واحد على الأقل، بعد المشاورات بشأن غزة، "لإجراء محادثات إضافية مع الوسطاء بهدف وقف الأعمال العدائية في غزة".

وفي وقت سابق، قال نعيم إنه خلال محادثات القاهرة سلمت حماس للوسطاء مقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن حماس تنتظر الآن الرد الإسرائيلي.

وتعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في القاهرة منذ 3 مارس، ولم يشارك الوفد الإسرائيلي في هذه الجولة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الأطراف المشاركة في المحادثات توصلت إلى "تقدم جدي" في اليوم الأول من المشاورات في القاهرة، وأبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك، أي قبل 11 مارس.

وفي وقت لاحق، أفيد أن محادثات القاهرة انهارت دون تحقيق أي تقدم، ولكن مسؤولا رفيع المستوى من الوفد المصري الذي يقوم بدور الوسيط في المشاورات، رفض هذه الأنباء، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة وإن كانت بصعوبة.

كما اقترح المشاركون في حوار القاهرة من مصر وقطر والولايات المتحدة إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح العديد من الرهائن المسنين المحتجزين في قطاع غزة.

ولوحظ أن حماس تعترض على وقف قصير للأعمال القتالية، وتصر على وقف إطلاق النار لفترة أطول.