لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

يعد الزبيب من مكونات الياميش الشائعة في مصر ويستخدم في إعداد معظم حلويات رمضان الشرقية.

والزبيب هو العنب المجفف، ويعد مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف، مضادات الأكسدة، البوتاسيوم، الحديد، والفيتامينات.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم أهم فوائد الزبيب للجسم.

تحسين صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم والكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم حيث يحتوي الزبيب على الألياف الغذائية التي تحسن من حركة الأمعاء وتعالج الإمساك.

الوقاية من السرطان لان مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب تحارب الجذور الحرة التي تُسبب السرطان.

تقوية العظام حيث يساعد الزبيب على امتصاص الكالسيوم، ممّا يُقوّي العظام ويخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

صحة الدماغ، حيث يعمل الزبيب من الذاكرة والتركيز، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

يزيد الطاقة يعمل الزبيب على تعويض الطاقة المفقودة في الصيام وذلك لأنه مصدرًا غنيًا بالسكريات الطبيعية، ممّا يجعله وجبة خفيفة رائعة لتزويد الجسم بالطاقة.

علاج الأنيميا يعمل الزبيب على علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

يعزز صحة الكلى، حيث يعمل الزبيب على خفض من خطر الإصابة بأمراض الكلى.