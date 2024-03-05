بوتين يكشف كيف تعامل مع الرئيس الصيني بـ الآيس كريم الروسي

استذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف تعامل مع الرئيس الصيني شي جين بينج بالآيس كريم في اجتماع مع مجتمع القطاع الزراعي في روسيا.

وقال بوتين في الاجتماع: "لقد قدمت لصديقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، الآيس كريم الخاص بنا، ويبدو لي أن مبيعات الآيس كريم لدينا نمت في الصين".

وأكد الحاضرون في الاجتماع أن الآيس كريم الروسي يعد من بين المواقع الرئيسية لصادرات الأغذية الوطنية إلى الصين.

وأشارت إدارة الجمارك الصينية، في وقت سابق، إلى أن واردات الآيس كريم الروسي تنمو من سنة إلى أخرى، حيث بلغ إجماليها 1.9 مليون دولار في عام 2023.