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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا الرابعة عالميا في تصدير المنتجات الزراعية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أصبحت الدولة الرابعة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية.

 

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة ضمان زيادة إنتاج الطماطم في روسيا، منوها إلى أنه يؤيد فكرة إنشاء مهرجان للطماطم في إقليم ستافروبول، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

 

ووفقا له، فإن الفكرة "رائعة ورائعة" وأشار إلى أن القيادة الإقليمية والبلدية يجب أن تساعد.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن إقامة مثل هذه المهرجانات ستساهم في نمو استهلاك الطماطم.

 

وأضاف بوتين "بعد ذلك سيكون من الضروري ضمان زيادة العرض في السوق حتى لا نضطر إلى مطالبة أصدقائنا من تركيا، كما هو الحال في بعض الأنواع الأخرى، أو من دول أخرى بتزويدنا بهذا المنتج أو ذاك بشكل عاجل". 

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