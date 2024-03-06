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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رقم جديد.. تطور مفاجيء في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن 

صدى البلد

شهد سعر الدولار  تذبذبًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري، عقب هبوط قوي في سعر صرف الدولار، حيث فقد  سعر الدولار ما يقرب من 33 جنيهًا من قيمته في السوق الموازية. 

وكان سعر الدولار قد بدأ في التراجع عقب إتمام صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وهبط سعر الدولار في السوق الموازية من 73 إلى 41.90 جنيه خلال أيام قليلة واستقر الآن عند 45 جنيهًا للدولار الواحد، مع توقعات بالتراجع خلال الأيام القادمة، وفقًا لتوقعات العديد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد.

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رقم جديد.. سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بالأسواق

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تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024

 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، في أسواق الصرف.

تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه

وشهدت الأيام الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 28 جنيهًا من قيمة أمام الجنيه.

وسجّل سعر الدولار في السوق الموازية 45 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيهًا في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر للشهر الثامن على التوالي.

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجّل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجّل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك “التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي”.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

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