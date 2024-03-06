قلة النوم يمكن أن تعيق بناء العضلات لدى الشباب، النوم الجيد والكافي يلعب دورًا هامًا في إعادة ترميم وتجديد الأنسجة في الجسم، بما في ذلك العضلات، خلال فترة النوم، يحدث إفراز هرمون النمو الذي يسهم في بناء العضلات وإصلاحها، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

هل قلة النوم تُعيق بناء العضلات لدى الشباب؟

إذا كان هناك قلة في مدة النوم، فإن هذا يؤثر على عملية ترميم العضلات وتجديدها. قد يؤدي النوم غير الكافي إلى تراكم التعب وتقليل القدرة على التعافي بعد التمرين الرياضي. كما أنه يمكن أن يؤثر على هرمونات أخرى مهمة لبناء العضلات مثل هرمون التستوستيرون.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم. يُعرف الكورتيزول بأنه هرمون التوتر والإجهاد، وارتفاع مستوياته يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية بناء العضلات وتجديدها.

لذلك، من الأهمية بمكان الحصول على كمية كافية من النوم عند ممارسة التمارين الرياضية وبناء العضلات. يُوصَى بأن يحصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا على نوم يتراوح بين 8 و 10 ساعات في الليلة، بينما يُوصَى بالشباب البالغين من 18 إلى 25 عامًا بالحصول على نوم يتراوح بين 7 و 9 ساعات في الليلة.

يجب أن يكون لديك نمط حياة صحي ومتوازن يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني والنوم الكافي لتعزيز بناء العضلات والصحة العامة.