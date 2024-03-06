انخفاض بنسبة 20%.. شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية تعلن مفجأة سارة

كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، حقيقة إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية 20%، قائلا: إنه خلال وقت الإضطرابات يكون التسعير غير منضبط إلى حد ما، ولكن عندما تستقر الأمور وسعر الصرف عموما يبدأ يتراجع التجار والمصنعين يسغنوا عن “الأوفر برايس”.

وأضاف وافي أبو سمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه من المتوقع على الأسعار الخاصة بالأجهزة الكهربائية أن تنخفض إلى 20%، ولكن ما انخفض هو “الأوفر برايس".

وتابع وافي أبو سمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن الأسعار بالفترة القادمة ستنخض بنسبة 20%، بدءا من نصف رمضان وحتي العيد، لافتا إلى أن تلك الأجهزة مختصة بالعرائس مثل: الثلاجات والغسالات وغيرها.