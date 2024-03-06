صحيفة عبرية تكشف فحوي رسالة تحذير إلى نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر

كشفت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلي عن رسالة كتبها رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) العميد عاميت ساعر، عشية هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت قناة كان العربية، إن ساعر كتب الرسالة وكان المقرر إرسالها بعد عيد سيمحات توراه الموافق لـ7 و8 أكتوبر 2023 إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، ولكن حماس سبقت ونفذت هجومها على مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت القناة العربية، أن الرسالة كانت تحتوي على تحذير من أن إيران وحماس وحزب الله يستعدون لشن هجوما ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بإجراء تحقيقات داخلية في هجوم السابع من أكتوبر والإخفاقات التي سبقته.

ورغم مسئولية رئيس الحكومة الإسرائيلية إلا أنه تنصل من المسئولية عن الهجوم منذ اليوم الأول معلنا أن اللوم يقع على القيادات الأمنية والعسكرية.

وسبق وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنجلمان، شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وطلب مراقب الدولة الإسرائيلي مَحاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن.