مسئول التجنيد والتمويل.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اغتيال أحد قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إنه خلال نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تم هذا الصباح القضاء على محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة.

وأوضح أدرعي عبر حسابة على منصة إكس، أن عبد الحظ كان مسؤولاً بصفة وظيفته العسكرية عن تجنيد العناصر الجديدة في صفوف حماس، وبشكل خاص في صفوف كتائب الزيتون، كما عمل على جمع الأموال والتمويل للحركة.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1764401449503428709?s=20