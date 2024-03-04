عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول التجنيد والتمويل.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حماس في غزة

اغتيال محمود محمد
اغتيال محمود محمد عبد حظ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اغتيال أحد قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إنه خلال نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تم هذا الصباح القضاء على محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسطى في قطاع غزة.

وأوضح أدرعي عبر حسابة على منصة إكس، أن عبد الحظ كان مسؤولاً بصفة وظيفته العسكرية عن تجنيد العناصر الجديدة في صفوف حماس، وبشكل خاص في صفوف كتائب الزيتون، كما عمل على جمع الأموال والتمويل للحركة.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1764401449503428709?s=20

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس محمود محمد عبد حظ غزة قطاع غزة كتائب الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. موسى يكشف تفاصيل خاصة عن عرض دراسات جديدة على الرئيس السيسي بشأن قناة السويس.. الصحة الفلسطينية: 700 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالموت

ما نراه في غزة مدمر.. نائبة بايدن توجه إدانة صرامة لـ إسرائيل

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة

بشأن هدنة غزة.. انتهاء مباحثات اليوم الأول بمشاركة مصر وأمريكا وحماس وقطر

أسامة كمال: وفاة الأطفال جوعا في غزة من فصول جرائم إسرائيل متكاملة الأركان

جهاد الحرازين: مشاركة جنود أمريكان في الحرب على غزة أمر غير مستغرب

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

اليونيسف: 16% نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون عامين فى غزة

ترشيحاتنا

عروض فرنسية وألمانية.. نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف مقابل هذا المبلغ

مسئول التجنيد والتمويل.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حماس في غزة

اليوم .. انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

البابا تواضروس والمجمع المقدس يعزي الكنيسة في نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

لبنان.. حزب الله يعلن شن 6 عمليات عسكرية خطيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

بسبب طلب نتنياهو.. الكشف عن صعوبات جديدة طرأت على صفقة تبادل الأسرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لبن.. طريقة تحضير خشاف اقتصادي

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ