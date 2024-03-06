مبادرة صحة المرأة المصرية وقافلة طبية مجانية بمستشفى سيوة المركزي

تنطلق غدا الخميس القافلة الطبية المكبرة المقامة بمستشفى سيوة المركزي والتي تستمر حتى 10 مارس الجاري تيسيرا على المواطنين بواحة سيوة.



وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح تواجد عيادة مخصصة لأشعة الماموجرام للمنتفعات بمبادرة دعم صحة المرأة (فحص الثدي) بمستشفى سيوة المركزي خلال الفترة من 7 مارس وحتى 10 مارس الجاري.

وحثت مديرية الشئون الصحية السيدات المنتفعات بالتوجه إلى العيادة للاستفادة بجميع خدمات المبادرة الرئاسية (مبادرة دعم صحة المرأة).

يأتي ذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في جميع الجوانب وخاصة الجانب الصحي، ووفق توجيهات وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف ومتابعة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.