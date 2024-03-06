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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بأسيوط

انقلاب سيارة بأسيوط
انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط - سوهاج الغربي بمركز الغنايم.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود وفيات ومصابين. 

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي. 

وأسفر الحادث عن مصرع "محمود. ف" و "محمد. س"، وإصابة كل من "ماجد. ع" و "حامد. ب" و"أحمد. س " و"إبراهيم.  ج" و"دياب. ج"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.

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