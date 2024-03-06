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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حلمي بكر اتظلم.. المنتجة ليلي الشبح تفتح النار على أرملة الراحل

صدى البلد

كشفت المنتجة ليلى الشبح كواليس وتفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين والفنانة هند عاكف، في عزاء الموسيقار حلمي بكر، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.


وقالت المنتجة ليلي الشبح لصدى البلد إنها كانت جالسة بجانب المستشار مرتضى منصور خلال تقديمهما واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وتلقت اتصالا هاتفيا من ابنتها التي كانت معها في العزاء أيضا تطلب منها أن تأتي إليها لتغادرا العزاء.


تابعت  سلمي الشبح، أنها طلبت من ابنتها أن تنتظر إلى أن تنتهي مراسم العزاء أولا ثم تغادران، لافتة إلى أن ابنتها أخبرتها بأن أسرة الراحل تتحدث عنها بطريقة سيئة، قائلة: بنتي اتصلت بيا قالتلي يلا نمشي يا ماما عشان بيشتموا فيكي.

 


وأشارت المنتجة ليلي الشبح، إلى أنها تركت المستشار مرتضى منصور وذهبت لمعرفة سبب تعديهم عليها بالألفاظ فوجدت الفنانة هند عاطف أمامها، وعندما تحدثت معها تعدت عليها زوجة الراحل حلمي بكر قائلة: كنت بكلم هند عاكف اللي جوزها نصب على حلمي بكر في 2 مليون جنيه لقيت زوجته بتقولي مين ليلي حواوشي دي.

 


واختتمت أنها تعلم العديد من الأسرار عن أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، قائلة: أنا أعرف عنك كل حاجة وعن غيرك بتفاصيلها، حلمي كان حاكيلي على كل حاجة من أول تعذيبك ليه لحد موضوع الشخص المصور لما راح ياخده عشان حلقة في البرنامج، راح وحجزتيه معاه وقفلتي عليهم وشتمتي  المصور.

 

 

 

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