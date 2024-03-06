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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات برنامج تدريبي بعنوان "الانعاش القلبى الرئوى الاساسى CPR" ببنى سويف

صدى البلد

اختتم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف فعاليات البرنامج التدريبى الانعاش القلبى الرئوى الاساسى CPR، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج ، تم على مدار 8 أيام، وشارك فيه نحو 382 من تمريض المستشفى والعيادات، بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ، حيث تضمن البرنامج كلمة لمدير الفرع وترحيب بالحضور ،ثم بدء التدريب بحضور ممدوح سيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الإسعاف ببنى سويف وقام بالتدريب مدربين دوليين معتمد من مجلس الإنعاش الأوروبي

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وفى نهاية التدريب تقدم مدير عام الفرع بالشكر والتقدير للجنة النقابية للعاملين بهيئة الاسعاف ببني سويف ممثلا عنهم ممدوح سيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الاسعاف، مؤكدا على ضرورة تكرار التدريب للعاملين من مختلف التخصصات وليس التخصصات الطبية فقط لأهمية التدريب.

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