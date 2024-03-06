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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المالكي: غزة لم تهزم أمام الاحتلال وستلد الفلسطينيات أجيالا تعيد إعمار دولتنا

صدى البلد

أكد رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، أن الاحتلال قتل أكثر من 300 شهيد فلسطيني في الضفة الغربية واعتقل أكثر من 7000 آخرين وهدم مئات البيوت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال رياض المالكي:"إسرائيل تمارس حملة تحريض ممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة وهي حملة ليست جديدة".

 

وأضاف رياض المالكي:" نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال على ممارساتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ".

 

وقال رياض المالكي:" نؤكد رفضنا لمخططات إسرائيل بما يعرف باليوم التالي للعدوان على غزة وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

 

وأضاف رياض المالكي:" يجب أن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية".

 

وتابع رياض المالكي:" الشعب الفلسطيني لم يهزم أمام الاحتلال وستلد الفلسطينيات أجيالا تعيد إعمار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

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