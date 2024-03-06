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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

قصف غزة
قصف غزة

اتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على  الشعب في قطاع غزة وعودة النازحين، مؤكدة أن الحركة أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وأضافت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “العربية” نقلا عن مصادر، إن المشاركين لوقف إطلاق النار في غزة في القاهرة يتفاوضون على وقف محتمل لإطلاق النار على الأقل في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تجيب إسرائيل على مقترحات حماس خلال ساعات. 

وتقول المصادر لموقع العربية، إن حركة حماس تصر على تحديد إطار زمني لـ إسرائيل لتقديم رؤيتها للوضع لإنهاء المحادثات.

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