عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: العمل الإنساني كله مهددٌ في غزة بسبب تقويض دور الأونروا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحملة الشرسة التي تشن ضد الوكالة الأساسية التي تعمل في غزة وأربع مناطق أخرى يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون، وهى الأونروا، مؤكدا أنها دليل ساطع على ما يقوم به الاحتلال واستخدام التجويع، ومنع المساعدات وتعطيلها والمماطلة في إدخالها كاستراتيجية لتركيع المجتمع الفلسطيني في غزة.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في أعمال الدورة العادية ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، للأسف رأينا 16 دولة، من بينها دول تعد من المتبرعين الأساسيين للأونروا، تتماشى مع هذا المنطق المعوج، وتقبل بهذه الحجج العرجاء التي لا غاية لها سوى تصفية قضية اللاجئين، واليوم فإن العمل الإنساني كله مهددٌ في القطاع بسبب تقويض دور الأونروا التي تُمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة.

وطالب أبو الغيط تلك الدول التي علقت مساهماتها المالية للأونروا مراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية فمسئولية غوث اللاجئين الفلسطينيين تبقى مسئولية دولية في الأساس، وليس معقولاً أن يصدر الحكم قبل التحقيق، ولا يُعقل أن يُعاقب أكثر من 2 مليون فلسطيني بشكل جماعي على أساس من اتهامات مرسلة، دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الموريتاني: إسرائيل ترتكب حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطيني

تقارير عبرية: غطرسة ووقاحة نتنياهو كسرت التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا

أبشع جريمة إبادة.. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد عدم توافر أي أفق لوقف الحرب

بمناسبة ذكرى وفاته.. 10 محطات في مسيرة خطيب المنبرين إسماعيل الدفتار

عاجل.. وصول وفد الصندوق الدولي خلال ساعات إلى مصر لهذا السبب|إيه الحكاية

رئيس الوزراء يعلن نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

فيديو

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ