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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسريع العمل بمشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريراً من مديرية الأوقاف، بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها لتسريع وتيرة العمل في مشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي التابع لإدارة أوقاف بندر بني سويف، بعد أن كلف المحافظ وكيل الوزارة ببحث الموضوع والإفادة بما تم في هذا الجانب.

وتضمن التقرير ، الذي عرضه وكيل الوزارة د.عبد الرحمن نصر الإشارة إلى أن المسجد المذكور صدر له قرار إحلال وتجديد على نفقة الوزارة ، وتم تسليمه للمقاول المُسندة إليه الأعمال ، وتم البدء في إخلاء المسجد ونقل جميع العُهد والمحتويات باستثناء المنبر ، نظرا لكبر حجمه وثقل وزنه وعدم إمكانية تفكيكه وتعذر خروجه والحرص على الاستفادة من إعادة استخدامه.

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وأشار التقرير إلى أنه تم بحث الموضوع مع مسؤولى المخازن والإدارة الهندسية بالمديرية، الذين  أكدوا أنه تم حل مشكلة المنبر، حيث تم نقله لموقع آخر ، لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد  وإعادة المنبر مرة آخرى للمسجد بعد تأهيله ودهانه.

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