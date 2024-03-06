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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية البنك الزراعي المصرى.. بدء توزيع بونات مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بقنا

صدى البلد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعى المصرى.

وأوضح محافظ قنا، أن البونات سوف تصرف في صورة قسائم شراء مواد غذائية يتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى.

 

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وقال الداودى، إنه سوف يتم توزيع 20 دفترا بواقع 50 بونا لكل دفتر بقيمة شرائية تبلغ 500 جنيه، سوف يتم صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

وثمن محافظ قنا، جهود البنك الزراعي المصري انطلاقاً من دوره المجتمعى لخدمة المجتمع، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، بدأت صرف مساعدات مواد غذائية، فى صورة بونات للمواطنين الأولى بالرعاية، يتم صرفها من خلال المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، بما يوازى قيمة المبلغ المدون فى القسيمة.

 

البنك الزراعى المصرى

البنك الزراعى (3)
البنك الزراعى (3)
البنك الزراعى (1)
البنك الزراعى (1)
البنك الزراعى (2)
البنك الزراعى (2)
قنا البنك الزراعي المصري البونات التضامن الاجتماعي المجمعات الإستهلاكية مواد غذائية

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