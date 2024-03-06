برعاية البنك الزراعي المصرى.. بدء توزيع بونات مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعى المصرى.

وأوضح محافظ قنا، أن البونات سوف تصرف في صورة قسائم شراء مواد غذائية يتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى.

وقال الداودى، إنه سوف يتم توزيع 20 دفترا بواقع 50 بونا لكل دفتر بقيمة شرائية تبلغ 500 جنيه، سوف يتم صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

وثمن محافظ قنا، جهود البنك الزراعي المصري انطلاقاً من دوره المجتمعى لخدمة المجتمع، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، بدأت صرف مساعدات مواد غذائية، فى صورة بونات للمواطنين الأولى بالرعاية، يتم صرفها من خلال المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، بما يوازى قيمة المبلغ المدون فى القسيمة.