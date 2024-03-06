أبشع جريمة إبادة.. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد عدم توافر أي أفق لوقف الحرب

قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، إنه لا تظهر حتى الأن أي أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، أشار المالكي، في حوار صحفي، إلى أن إسرائيل تعتبر المساعدات جزءا من ضغطها على السكان لإجبارهم على التهجير، منوها بأن إسرائيل دمرت أكثر من 85 بالمئة من قطاع غزة، الذي يعيش فيه اليوم 80 بالمئة من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم.

وأوضح أن إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة وأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة يقتلون جوعاً حرفياً؛ مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً جديدة على قطاع غزة وهي حرب التجويع خاصة في أوساط الأطفال الذين يتعرضون لخطر الموت بسبب الجوع.

وأضاف أن إسرائيل أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة وعطلت كل المنشآت الاقتصادية في القطاع.

وتابع الوزير الفلسطيني قائلا إنه "أمام كل الجرائم الإسرائيلية في غزة يقف العالم إما صامتاً أو داعماً لها بعد أكثر من 540 مجزرة في القطاع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية وما صدر عن المؤسسات الدولية.

ولفت المالكي إلى أن" إسرائيل قتلت في عدوانها على غزة أكثر من 19400 طفل و 9000 امرأة فيما تتجهز آلة الإبادة الجماعية للانقضاض على رفح الفلسطينية، ونجتمع اليوم بينما تستمر إسرائيل لليوم 152 على التوالي في ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث".