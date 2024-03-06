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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 28 كيلو لحوم نحر خارج السلخانة بالأقصر

صدى البلد

أوضح الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر أنه أسفرت أعمال اللجان عن ضبط اجمالى ٢٨ كيلو لحوم نحر خارج المجازر الحكومية ولحوم متغيرة الخواص الطبيعية ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية ومتغيرة فى الخواص الطبيعية .

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وتمت كافة أعمال اللجان بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بمراكز المدن  ومديريات التموين والتجارة الداخلية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

 

ياتى ذلك فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر لأستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة و اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم  محافظ الأقصر  بتكثيف حملات التفتيش وتشديد الرقابة على أماكن تداول اللحوم ومنتجاتها وبالتنسيق ما بين كل من الدكتور.تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر والدكتور طارق لطفى حامد مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر تشكلت عدة لجان بالأقصر واسنا والقرنة بمشاركة مديرية التموين وشرطة البيئة والمسطحات بالأقصر للتفتيش على محال الجزارة وبيع اللحوم .

 

الأقصر التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الطب البيطري المجازر الحكومية محال الجزارة وكيل وزارة التموين

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