خلال المرحلة الثانية.. إزالة 153 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة ١٦ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة ١٦١٤ مترا مربعا.

وأضافت محافظ دمياط أن الحالات التى تمت إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، مضيفة أيضًا أنه تمت إزالة ١٥٣ حالة باجمالى مساحة ١١٦٧٠.٧٥متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلةالثانية من الموجة ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.