إطلاق نار جماعي على حافلة بولاية فيلادلفيا الأمريكية وسقوط ضحايا بينهم أطفال

وفقا لما نشره موقعي بي بي سي وسي بي أي، أدى إطلاق نار جماعي مروع على حافلة سيبتا في فيلادلفيا إلى نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى، ويعتقد أن 7 أطفال على الأقل قد أصيبوا بالرصاص. ولا تزال خطورة إصاباتهم غير مؤكدة في هذا الوقت.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب إطلاق نار آخر في محطة للحافلات قبل يوم واحد فقط، حيث فقد مراهق حياته وأصيب اثنان آخران. وفي تلك الحادثة، أطلق رجلان النار على مجموعة مكونة من 15 طفلاً كانوا يستقلون حافلة في فيلادلفيا، مما زاد من تصاعد العنف في المنطقة.

وتعاني المدينة من أعمال العنف الحمقاء هذه، مما دفع إلى تجديد الدعوات لاتخاذ إجراءات لمعالجة العنف المسلح وضمان سلامة السكان، وخاصة الأطفال والمراهقين الذين أصبحوا أهدافًا متكررة.

وتجري السلطات تحقيقات نشطة في كلا الحادثين، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن. لا يزال المجتمع على أهبة الاستعداد بينما ينتظر تحديثات حول حالة الضحايا ويسعى لتحقيق العدالة للمتضررين من هذه الأحداث المأساوية.