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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ما هي الفوائد الصحية لعصير البنجر؟

عصير البنجر
عصير البنجر

عصير البنجر له العديد من الفوائد الصحية الأخرى بجانب قدرته على مساعدة في تنظيم مستوى السكر في الدم. 

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس استشارى العلاج الطبيعي فى تصريحات خاصة لصدى البلد،بعض الفوائد الصحية لعصير البنجر والتى تشمل ما يلي:

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ما هي الفوائد الصحية الأخرى لعصير البنجر؟

تحسين وظائف القلب: يحتوي البنجر على مركبات تعرف بالنيتريتات، وهي تحوّل إلى أكسيد النيتريك في الجسم. يعمل أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يمكن أن يعزز صحة القلب ويخفض ضغط الدم.

دعم وظائف المناعة: يحتوي عصير البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتالين والبيتانين، وهي مركبات تساهم في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي وحماية الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي البنجر على كمية جيدة من الألياف، والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء. كما أن الألياف تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتحسين نسبة الكوليسترول.

دعم صحة الكبد: يعتبر عصير البنجر منشطًا للكبد ويساعد في تعزيز وظائفها. يحتوي البنجر على مركبات تعرف بالبيتاين، والتي تساهم في تطهير الكبد وتعزيز عملية إزالة السموم من الجسم.

تحسين الأداء الرياضي: بفضل قدرته على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، يمكن أن يكون عصير البنجر مفيدًا للأداء الرياضي، توفر الدورة الدموية الجيدة النقاصة والأكسجين إلى العضلات، مما يعزز القدرة البدنية ويقلل من التعب.

يجب أن يكون عصير البنجر جزءًا من نظام غذائي متوازن ومتنوع، قبل إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للتأكد من أنه مناسب لحالتك الصحية وتوصياتك الشخصية.

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