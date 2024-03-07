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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي والعجينة

الحواوشي
الحواوشي

الحواوشي هي وجبة مشهورة في المطبخ، وتتكون من عجينة رقيقة محشوة بخلطة من الخضروات واللحم المفروم.

 إليك طريقة عمل الحواوشي، للشيف مني بهاء.

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المكونات لعمل الحواوشي

2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ماء دافئ للعجن
250 غرام لحم مفروم
بصلة متوسطة الحجم مفرومة
فص ثوم مفروم
1/2 كوب بقدونس مفروم
1/2 كوب خيار مفروم
1/2 كوب طماطم مفرومة
عصير ليمونة واحدة
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
صلصة طماطم أو صلصة الثوم للتقديم


طريقة عمل الحواوشي

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق مع الملح والسكر.
أضف الزيت النباتي وقلب المكونات جيدًا.
أضف الماء الدافئ تدريجيًا واعجن المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة، قد تحتاج إلى إضافة ماء إضافي إذا كانت العجينة جافة.
قسمي العجينة إلى كرات صغيرة واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
في مقلاة، قم بقلي البصل والثوم حتى يصبحان ذهبيين.
أضيفي اللحم المفروم إلى المقلاة وقلبه حتى ينضج ويتحمر.
أضيفي البقدونس والخيار والطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها لبضع دقائق.
أضيفي عصير الليمون والملح والفلفل الأسود حسب الذوق واستمر في القلب لمزيد من الوقت.
افردي كرة من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واستخدم النشابة لتمديد العجينة إلى شكل دائري رقيق.
ضعي كمية من خليط الحشو في الجزء العلوي من العجينة وقم بلفها بإحكام.
كرر العملية مع الكرات الباقية والحشو المتبقي.
سخني مقلاة على نار متوسطة واطهي الحواشي من الجانبين حتى تتحول إلى لون ذهبي.
قدمي الحواشي ساخنة مع صلصة الطماطم أو صلصة الثوم واستمتع بتناولها.

الحواوشي طريقة عمل الحواشي المكونات لعمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي قم بخلط الدقيق مع الملح والسكر ​​​​​​​health

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